Спецпроекты

«Скотовозы», «костотрясы» и «погремушки». Тагильский автобус. Часть 2

08.01.2024 14:25
Аватар пользователя Дмитрий Кужильный
«Скотовозы», «костотрясы» и «погремушки». Тагильский автобус. Часть 2

В 1965 году Нижнетагильское пассажирское автохозяйство переименовали в автоколонну № 1434, под этим названием предприятие проработало до 1985 года. Тогда в результате очередной реорганизации его снова переименовали и оно стало называться ПОПАТ (Производственное объединение пассажирского автотранспорта). Реорганизацию затеяли для того, чтобы предприятие легче вошло в перестроечные процессы — ускорение и хозрасчёт. Но если с ускорением так ничего и не получилось, потому что никто не представлял, что это такое, то хозрасчётную систему в ПОПАТе освоили быстро и даже добились неплохих результатов. На заработанные сверхплановые деньги предприятие построило несколько зданий, подняло зарплату водителям и ремонтникам, закупило топливо и запчасти. Последнее было очень актуально, так как парк автобусов к началу перестройки был уже изношен и ремонт осуществлялся с помощью машин-доноров, которых становилось всё больше и больше.

 В начале 1970-х в автоколонну начали поступать новые машины — автобусы Ликинского завода ЛиАЗ-677, наверное, самые массовые в автобусных парках 19701990-х годов. В 1972 году на Международной ярмарке в Лейпциге этот автобус был отмечен Большой золотой медалью и дипломом I степени. Международный успех автобуса создал ему положительный имидж, и машину стали в больших количествах закупать для внутригородских и пригородных перевозок.

Городской автобус ЛиАЗ-677 на автовокзале (фото: malianov / фрагмент ориг. изображения)
(https://www.ljplus.ru/img4/m/a/malianov/101_1598.JPG)

Тагильчане тоже «запали» на новый автобус, едва ознакомившись с его характеристиками: вместительный, тёплый (что немаловажно для уральского климата), работавший на дешёвом бензине А-76, недорогой. Чего ещё можно желать от автобуса, который должен был день и ночь перевозить тысячи пассажиров по плохим тагильским дорогам? Действительно, в первый год эксплуатации новые автобусы нареканий не вызывали, и горисполком принял решение о долгосрочном сотрудничестве с Ликинским автозаводом. ЛиАЗы казались прекрасной заменой давно выработавшим свой ресурс ЗиСам и ЗиЛам. Автобусы имели бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель объёмом 7 литров, гидромеханическую трансмиссию с автоматической коробкой передач, потребляли бензин А-93 и А-76, вмещали до 110 пассажиров, из которых 35 могли ехать сидя.

Городской автобус ЛиАЗ-677 на автовокзале (фото: malianov / фрагмент ориг. изображения)
(https://www.ljplus.ru/img4/m/a/malianov/101_1603.JPG)

Однако очень скоро выявились и серьёзные недостатки новых автобусов. Из-за особенностей конструкции системы отопления салона во многих автобусах была заметна довольно высокая загазованность. Водителей же изводил шум работающего двигателя. Пассажиры жаловались на тряску и качку в салоне, на вечно заедающие форточки и двери, духоту в салоне в летнее время. Характерной особенностью этих автобусов, бывших в эксплуатации, был громкий посторонний звук в трансмиссии, вызванный быстрым износом подшипников промежуточной карданной передачи. Опытные механики только разводили руками: автобус оказался не приспособлен для езды по уральским дорогам и за год буквально «убивался» на брусчатке и дорожных неровностях. 

Автобус ЛиАЗ-677 маршрута № 4 на Заречной улице (фото: malianov / фрагмент ориг. изображения)
(https://www.ljplus.ru/img4/m/a/malianov/101_1636.JPG)

ЛиАЗ был рекордсменом по прилипшим к нему обидным прозвищам. Как только ни называли его водители и пассажиры: «костотряс», «погремушка», «скотовоз». Водители и механики сильно не любили этот автобус. В Нижнем Тагиле ЛиАЗ-677 использовался не только на внутригородских и пригородных линиях, но и на междугородних маршрутах. Ликинские «погремушки» ходили в Красноуральск, Кушву, Верхнюю и Нижнюю Салду, Нижнюю Туру и другие города области. Автобусы ЛиАЗ-677 прослужили Нижнему Тагилу более 30 лет.

Автобус ЛиАЗ-677 на конечной остановке на Вые (фото: malianov / фрагмент ориг. изображения)
(https://www.ljplus.ru/img4/m/a/malianov/101_1634.JPG)

В 1970-х годах в Нижнем Тагиле стали появляться импортные автобусы — венгерские «Икарусы». 

Самыми массовыми автобусами этой марки в тагильской автоколонне № 1434 были сочленённый Ikarus-180 и пришедший ему на смену Ikarus-280. Оба автобуса получили одно прозвище — «гармошка» — из-за гофрированного «чехла», закрывавшего переход между частями автобуса. 

Вместительные, с удобным и эргономически просчитанным салоном, эти автобусы имели аж четыре посадочные площадки, 37 мест для сидения и могли вместить сразу 170 (Ikarus-180) и 180 (Ikarus-280) человек. Оснащались они дизельными двигателями DAF и MAN производства ФРГ, были экономичны и не капризны в обслуживании. И конечно же, «Икарусы» давали 100 очков вперёд отечественным автобусам по уровню комфорта для пассажиров и водителя. Также на тагильских линиях работали Ikarus-556, старшие братья «гармошек», но их было немного. 

Автобус «Икарус-280» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://carsaround.ru/wp-content/uploads/2021/08/Ikarus-280.jpg)

В то же время для работы на междугородних маршрутах в Нижний Тагил приходят автобусы Ikarus-66 и Ikarus-55, прозванные в народе «ракетами» из-за шумного двигателя в корме кузова и обтекаемой его формы. Позже на смену «ракетам» в город начали поступать «Икарусы» семейства 250, которые до сих пор можно встретить на трассах нашей страны. 

В 1993-м предприятие, выпускавшее «Икарусы», прекратило производство городских автобусов и стало предлагать странам бывшего соцлагеря лицензии на выпуск автобусов своих моделей 250 и 280. Объявление попалось на глаза администрации Нижнего Тагила, и в Венгрию отправилась представительная делегация. Венгры предложили тагильчанам разместить в городе авторемонтный завод, где бы происходила сборка «Икарусов» из оригинальных комплектующих и ремонт машин моделей 250 и 280 с использованием запчастей со складов в Будапеште и Секешфехерваре. От уральцев лишь требовалось предоставить производственные площади. Работники администрации вернулись в Тагил и начали искать предприятие, которое согласилось бы предоставить площади для сборки и ремонта автобусов, но понимания у руководителей тагильских заводов не нашли. Снова вспомнили о контактах с венграми через 10 лет, когда положение с пассажирскими перевозками стало приближаться к коллапсу. Но вскоре выяснилось, что завод Icarus находится на грани банкротства и связываться с ним уже не имеет смысла. 

В городе тем временем развивался частный бизнес пассажирских перевозок. Предприниматели закупали за рубежом старые, отработавшие свой срок, но отремонтированные автобусы и пускали их на городские маршруты вокзал — Тагилстрой, вокзал — Рудник им. III Интернационала, вокзал — ГГМ, вокзал — УВЗ. Частники стали работать и на пригородных линиях. Правда, вскоре выяснилось, что большие автобусы на пригородных маршрутах не столь рентабельны, как в городе, и частные предприниматели обратили внимание на микроавтобусы и автобусы меньшей вместимости, например ПАЗ.

В 1993 году ПОПАТ сменил статус и стал муниципальным предприятием, а спустя 13 лет обанкротился. Но автобусы с наклейкой «ПОПАТ» до сих пор ездят по улицам нашего города.

Фото: Jaguar45rus / фрагмент ориг. изображения
(https://img.ttransport.ru/photo/09/19/91990.jpg)

Впрочем, перевозкой пассажиров в Нижнем Тагиле занималось ещё одно предприятие, попасть на работу в которое в советское время стремились все, кто умел держать баранку в руках. Название этого предприятия для последних двух поколений тагильчан не скажет ровным счётом ничего — НТ ПАТП (Нижнетагильское пассажирское автотранспортное предприятие).

Оно было создано в 1961 году путём вычленения из городского пассажирского автохозяйства легковых автомобилей марок «Волга» ГАЗ-21, «Москвич» МЗМА-407 и «Победа» ГАЗ-М-20. Изначально предприятие называлось Нижнетагильское автохозяйство легковых автомобилей, а в 1965 году было переименовано в Нижнетагильский таксомоторный парк. Через два года, в 1967-м, оно сменило название на Нижнетагильское пассажирское автопредприятие. Таксопарк находился в подчинении у Свердловского областного автомобильного управления и осуществлял перевозку пассажиров по Нижнему Тагилу, его пригородам и между городами Свердловской области по утверждённым общесоюзным тарифам. 

Таксомоторы ГАЗ-21 на площади у ж/д вокзала (фото неизв. автора, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//75-N-Tagil.-Mart-1966-goda.-Zheleznodorozhnyj-vokzal.-Foto-V.-Demidova..jpg)

Кроме непосредственно перевозок пассажиров, таксопарк занимался доставкой почты, в том числе специальной, обучением водителей, а также доставкой денежных средств на заводы, фабрики и в учреждения города. В 1973 году таксопарк получил новые машины ГАЗ-24 и микроавтобусы РАФ и ЕрАЗ для организации маршрутного такси в Нижнем Тагиле. Сейчас принято считать, что такси не оказывало большого влияния на общее положение перевозок пассажиров в городе из-за своей дороговизны. Ведь поездка с Вагонки до центра города на такси выходила под 2 рубля, а проезд на маршрутном такси от машиностроительного техникума до железнодорожного вокзала стоил 20, а затем 25 копеек. Но это верно лишь отчасти. Такси и маршрутные такси были востребованы не менее, чем автобусы, но беда в том, что их было мало. Особенно это касалось маршруток. 

Маршрутное такси у машиностроительного техникума (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Nizhnetagilskij-mashinostroitelnyj-tehnikum-kopija.jpg)

В 1994 году таксопарк получил статус муниципального предприятия, а спустя 9 лет обанкротился, не в силах противостоять частному извозу, которым в те годы занимались почти все, у кого была в собственности машина. 

В 2023 году администрация Нижнего Тагила объявила о намерении возродить муниципальный автобус и сделать его конкурентоспособным и рентабельным. Получится это или нет, покажет время.

 

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

Copyright
Telegram mstrok.ru
Учебный танковый полк на Вые, через который прошли многие известные танкисты
Учебный танковый полк на Вые, через который прошли многие известные танкисты
25.02.2023 13:17
История Исинского пруда
История Исинского пруда
26.07.2022 15:47
Тагил монументальный. Фонтан «Каменный цветок»
Тагил монументальный. Фонтан «Каменный цветок»
31.05.2022 13:27
Все материалы из рубрики «Город-лабириНТ»