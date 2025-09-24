Скончался экс-прокурор Нижнего Тагила Борис Родин

На 84-м году жизни скончался почётный работник прокуратуры Российской Федерации и экс-прокурор Нижнего Тагила Борис Родин. Работе в надзорном ведомстве он посвятил 36 лет, с 1969 по 2005 год, сообщает ритуальная компания «Реквием».

Профессиональный путь Борис Васильевич начал с должности помощника прокурора района в 1969 году, сразу после окончания Пермского университета. Затем работал заместителем прокурора Ленинского района и был переведён на должность прокурора Тагилстроевского района, где трудился с 1974 по 1984 год. Ленинской прокуратуре Борис Родин посвятил также 10 лет. Завершил трудовой путь, выйдя на заслуженный отдых с должности прокурора города в 2005 году, в классном чине старшего советника юстиции, в звании полковника.

За время трудовой деятельности Борис Васильевич более 50 раз был отмечен высокими грамотами, благодарностями и наградами. Среди них знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», премия ассоциации юристов России «Персона года» в номинации «Безупречная служба» и знак отличия «За верность закону» I степени.

«Соратники вспоминают Бориса Васильевича как высококвалифицированного юриста, талантливого, опытного руководителя и наставника. Он пользовался абсолютным уважением среди коллег, став достойным примером любви и преданности профессии, непримиримости к нарушению закона и прав человека. Б. В. Родин внёс весомый вклад в развитие прокурорского дела в Нижнем Тагиле. И в жизни, и в работе Борис Васильевич был ответственным и требовательным, но, в первую очередь, к самому себе. В нём удивительным образом сочетались волевой характер, чуткость, жизнелюбие и доброта. Он страстно увлекался филателией (коллекционированием и изучением почтовых марок), нумизматикой и голландской живописью XVII-XVIII вв. В счастливом браке с супругой Еленой Георгиевной они прожили более 40 лет и воспитали двоих успешных детей. Елена была не только прекрасным врачом, но и безусловным тылом и поддержкой для всей семьи. Уход жены в 2010 году стал большой личной трагедией для Бориса Васильевича, а в 2021-м ему пришлось проститься и с единственным сыном, Артёмом. Безусловно, эти события отразились на состоянии его здоровья», — рассказали АН «Между строк» в ритуальной компании «Реквием».

Церемония прощания с Борисом Родиным состоялась сегодня, 24 сентября, утром в большом зале похоронного дома «Реквием».