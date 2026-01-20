СК возбудил уголовное дело после избиения подростков за отказ продать свои банковские карты в школе № 85 Нижнего Тагила

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикации в социальных сетях информации об избиении подростков за отказ продавать банковские карты в школе № 85.

Напомним, девятиклассник Рустам избил двоих учеников параллельного класса — Тимофея и Артёма — за отказ в продаже банковских карт его знакомому — 20-летнему Рауфу. В результате подростки провели несколько дней в больнице с различными травмами, в том числе с сотрясением головного мозга. Однако на этом дело не закончилось, и в адрес молодых людей и их семей начались угрозы, появились публикации в Telegram-каналах с разглашением персональных данных. В полиции матери Тимофея заявили, что дело не продвинется ввиду несовершеннолетнего возраста нападавшего, несмотря на наличие видеозаписи избиения со школьных камер видеонаблюдения. Тогда отец Тимофея решил обратиться за помощью к «Русской общине», где пострадавшим и их близким пообещали защиту.

В отношении нападавшего подростка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), расследование взято прокуратурой на контроль. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий, опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведётся с подростками в образовательном учреждении, дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Вымогателям может грозить до семи лет лишения свободы.

Кроме того, расследование дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.