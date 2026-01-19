В Нижнем Тагиле двух школьников избили за отказ продать свои банковские карты

В школе № 85 Нижнего Тагила произошёл конфликт между учащимися из-за принуждения продать банковские карты, в ходе которого двое подростков были избиты и провели несколько дней в больнице.

В минувшую субботу, 17 января, для выяснения подробностей инцидента лидер «Русской общины» в Нижнем Тагиле Олег Усатов организовал встречу с пострадавшим девятиклассником Тимофеем и его отцом Антоном. Видеозапись беседы была опубликована в социальных сетях общины сегодня, 19 января. Как оказалось, в декабре прошлого года Тимофей и его друг Артём получали неоднократные предложения, в том числе в мессенджерах, от ученика параллельного класса Рустама и его 20-летнего знакомого продать свои банковские карты. Впоследствии сообщения были удалены, а отказ подростков привёл к конфликту.

«Мы были с Рустамом в нейтральных отношениях. Он просто подходил, просил, чтобы мы ему продавали свои банковские карты. Позже писал в Telegram, что мы каких-то людей напрягаем тем, что не продаём карты и прочее, конкретных людей он не называл. Каждый раз он удалял переписку, скриншоты я не делал», — рассказал Тимофей.

По словам подростка, 12 января этого года после первого урока Рустам позвал его на разговор, однако по окончании непродолжительного диалога затеял драку и начал наносить ему удары по голове и животу, после чего нашёл Артёма и избил уже его. Сообщается, что инцидент попал на школьные камеры видеонаблюдения. По версии школьников, нападавший действовал по указанию некоего 20-летнего Рауфа, который занимался скупкой банковских карт.

После инцидента оба подростка, получившие серьёзные ушибы, провели несколько дней в больнице, а мать Тимофея обратилась с заявлением в полицию. Однако там женщине дали понять, что дело в дальнейшем ни к чему не приведёт, сославшись на несовершеннолетний возраст Рустама.

«Заявление было написано, отказа вроде как не было, но намекнули, что хода этому делу никакого не будет. Раз участник конфликта несовершеннолетний, то максимум — лишь ПДН, и не более того. На вымогательство даже внимания не обратили, хотя Рустам сам сказал, что участие в конфликте принимал из-за карт», — рассказал Антон.

По словам пострадавшего подростка, в ПДН вину попытались возложить на Артёма, так как тот якобы в ходе конфликта первым допустил оскорбления на национальной почве. Кроме того, после случившегося в адрес пострадавших и их семей начали поступать угрозы, в том числе с распространением персональных данных в Telegram-каналах и заявлениями. В «Русской общине» заявили, что подростки и их семьи находятся под их защитой, а делом Рустама и Рауфа теперь займутся правоохранительные органы и компетентные ведомства.

«Со стороны “Русской общины” могу сказать только одно. Мы следим за ходом следствия, будем помогать родителям и их детям как морально, юридически, так и физически. Готовы сопровождать детей в школу и из школы», — заявил АН «Между строк» Олег Усатов.

На момент публикации оперативный комментарий от правоохранительных органов получить не удалось.

UPD:

«В отделе полиции № 18 по факту инцидента в образовательном учреждении организована проверка, в ходе которой оперативно установлены все участники конфликта, в том числе нападавший. Им оказался 15-летний учащийся этой же школы. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых отображена его причастность к избиению сверстника. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, а также принят комплекс мер профилактического характера в школе, где произошёл инцидент», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Отметим, что чужими банковскими картами злоумышленники могут воспользоваться с целью отмывания денег, мошеннических операций или финансирования незаконной деятельности, а ответственность за это ляжет на владельца карты. В соответствии с поправками, внесёнными в ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в 2025 году, за продажу банковских карт может грозить до шести лет тюремного заключения.