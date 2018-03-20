СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими во Владивостоке

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме во Владивостоке, в результате которого погибли четыре человека, со ссылкой на представителя СУ СК России по Приморскому краю пишет РИА Новости.

«Дело возбуждено по части 3 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"», — заявил источник агентства.

Ранее пресс-служба местного МЧС сообщала, что пожар на улице Розничной произошёл поздно вечером 19 марта. Площадь возгорания составила 70 кв. метров. Как пояснял местный портал DV.RU, в этом доме находился приют для бездомных. Источники агентства «Интерфакс» сообщали, что причиной возгорания стало короткое замыкание.