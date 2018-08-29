СК опубликовал видео с напавшими на главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина

Следственное управление СК по Свердловской области обратилось к общественности с просьбой помочь в опознании лиц, причастных к избиению в апреле 2018 года главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, сообщается на сайте ведомства.

Следователи опубликовали видеозапись с камер наружного наблюдения возле дома Полянина. На записи один из подозреваемых одет в серую куртку с капюшоном, жёлто-синий жилет и синие джинсы, второй — в тёмно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны и чёрные кроссовки. Самого момента нападения на видео нет, однако силовики подозревают в избиении Полянина именно этих двух мужчин.

Всех, кто опознал нападавших, просят обратиться в следственный отдел по Ленинскому району (улица Челюскинцев, 64а) к старшему следователю отдела Владлену Кузьменко, телефон: 8 (982) 654-03-63, либо позвонить в городское УМВД по телефону: 8 (343) 294-13-62.

Напомним, на Дмитрия Полянина напали 12 апреля около 19:00 во дворе его дома по улице Толмачёва. По его словам, двое неизвестных со спины ударили его арматурой, в результате он получил ушибы, сотрясение головного мозга, перелом ребра. Полянин несколько дней провёл в больнице. Главный редактор газеты уверен, что нападение на него связано с его профессиональной деятельностью и было совершено после выхода материала о коммунальных войнах в Екатеринбурге.