В Екатеринбурге неизвестные избили главного редактора «Областной газеты»

Накануне вечером было совершено нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. По словам пострадавшего, инцидент произошёл около дома, в котором он проживает.

«Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Полянин.

Полянин также отметил, что способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в материале «Областной газеты» по поводу коммунальных войн в Екатеринбурге. В этой публикации речь шла о поджогах автомобилей и обстрелах офисов. По факту преступления возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведёт следственный комитет.