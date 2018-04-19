Главного редактора «Областной газеты» выписали из больницы и проверили не детекторе лжи

19.04.2018 10:45
Главного редактора «Областной газеты» выписали из больницы и проверили не детекторе лжи

Врачи выписали главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина из стационара, в котором он находился после избиения неизвестными, сообщается на сайте издания. Самочувствие журналиста оценивается как удовлетворительное, но по словам самого Полянина, ему назначено длительное лечение.

Напомним, вечером 12 апреля неизвестные подкараулили Полянина у подъезда его дома и нанесли несколько ударов арматурой. В результате главред получил сотрясение головного мозга и перелом ребра. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ранее сообщалось, что следствие проверило показания Полянина на полиграфе.

Фото: 
Яромир Романов / Znak.com
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