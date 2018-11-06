СК назвал причину смерти 24-летней сотрудницы детсада из Нижнего Тагила

Смерть 24-летней Светланы Бондаревой, обнаруженной днём 2 ноября в Выйском пруду, наступила в результате утопления в воде. Об этом АН «Между строк» сообщил замруководителя следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков. По словам следователя, уголовное дело пока не возбуждено и в настоящее время ведомством проводится проверка по данному факту. По одной из версий, девушка решила сократить путь по тропинке возле водоёма, но поскользнулась и упала в воду, а выбраться уже не смогла.

Напомним, делопроизводитель детсада № 205 пропала в ночь на 2 ноября. Вечером 1 ноября Светлана вышла с работы и должна была поехать домой на Гальянку. Как рассказывала ИА «Все новости» мать девушки, в последнее время её дочь жаловалась на головные боли, голоса в голове и «была заторможенной».