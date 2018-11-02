В Нижнем Тагиле без вести пропала 24-летняя девушка

Полицией Нижнего Тагила разыскивается 24-летняя Светлана Бондарева, которая вечером 1 ноября вышла из детского сада № 205 на ВМЗ и должна была поехать домой на Гальянку, но до сих пор её местонахождение неизвестно. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», заявление о пропаже поступило в полицию в ночь на 2 ноября от матери девушки. Известно, что Светлана работала в детском саду № 205 делопроизводителем. В настоящее время поисками девушки занимается отдел полиции № 16. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить в ОП № 16 по телефонам: 8(3435)97-64-78, 97-64-02.