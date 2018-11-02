В Нижнем Тагиле найден труп пропавшей сотрудницы детсада

Труп пропавшей накануне 24-летней Светланы Бондаревой обнаружен в Выйском пруду, сообщили АН «Между строк» в правоохранительных органах.

«Тело обнаружили около часа назад в воде в 30 метрах от детсада № 205. Видимых следов криминала нет. На месте работают судмедэксперты», — пояснил собеседник редакции.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» не стали опровергать, что в пруду найден труп девушки, но посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. В следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила сообщили, что в воде обнаружена девушка, похожая на пропавшую Светлану Бондареву, но точно личность можно будет подтвердить только после процедуры опознания. Видимых следов насильственной смерти на теле нет, работают специалисты.

Напомним, девушка пропала в ночь на 2 ноября, когда возвращалась с работы из детсада № 205, который находится на берегу Выйского пруда. Вечером 1 ноября Светлана вышла с работы и должна была поехать домой на Гальянку. Как рассказывала ИА «Все новости» мать девушки, в последнее время её дочь жаловалась на головные боли, голоса в голове и была заторможенной.