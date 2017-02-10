Сенаторы Совфеда возложат ответственность за контрафактный алкоголь на производителей стеклотары

В Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий ответственность производителей стеклотары за нелегальный алкоголь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

За продажу своей продукции компаниям, занимающимся розливом нелегального алкоголя, сенаторы предлагают ограничивать свободу владельцев таких заводов на срок до двух лет. Также речь идёт о штрафах до 2 млн рублей для юридических лиц.

Рябухин подчеркнул, что заказывать бутылки за рубежом для производителей алкоголя в России нерентабельно, поэтому сенатор уверен, что «только на территории страны делают тару для нелегального алкоголя».

В свою очередь, фабриканты стеклотары утверждают, что часто невозможно предположить, какой алкоголь покупатель разольёт в их бутылки.

Представитель завода «Раско», специализирующегося на производстве бутылок для алкогольных напитков, сообщил, что сейчас достаточно сложно сделать превышающее оговорённое в договоре количество бутылок, если речь идёт о ёмкостях с товарным знаком.

«Даже если удастся это сделать, завод ждёт большой штраф. Выпуск подобных бутылок достаточно легко проконтролировать, например, под каждую ёмкость заказчиком выдаётся форма-комплект на определённое время, при этом он точно знает, сколько бутылок и за какое время он получит», — пояснил представитель завода.

В «Раско» заявили, что «если речь идёт об обычных бутылках, то совершенно не ясно, как завод может отследить их дальнейшее использование».

«Как мы можем ограничивать покупателя, как можем знать, что он потом сделает с бутылкой?» — удивляются в компании.

Пока документ проходит обсуждение и правовую комиссию в Совете Федерации, после чего будет внесён сенаторами в Госдуму.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС