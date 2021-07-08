«Сегодня уже никто не задаёт вопрос, нужен ли нам “Иннопром”». Международная промышленная выставка завершает свою работу

Сегодня, 8 июля, в Екатеринбурге завершает свою работу международная промышленная выставка «Иннопром-2021». За четыре дня работы проведено более 150 деловых мероприятий, в которых приняли участие 600 компаний, гости из 22 государств, в том числе Италии, которая в этом году являлась партнёром мероприятия. Итоги ещё только подводятся, но, по словам организаторов, очевидно, что выставка справляется с главной задачей, поставленной губернатором ещё в 2012 году, — чтобы и выставочная, и форумная части «Иннопрома» имели конкретный результат для Свердловской области. Ещё до начала выставки, обходя её стенды, глава региона подчеркнул, что выставка сделала большой шаг вперёд по сравнению с предыдущими годами.

«Сегодня уже никто не задаёт вопрос, нужен ли нам “Иннопром”, — к нам прибывают инвесторы, развивается индустрия гостеприимства, гостиничный бизнес и так далее. Это уже не региональное событие — это событие международного уровня, которое каждый год несёт что-то новое», — отметил ранее Евгений Куйвашев.

Муниципалитеты и предприятия региона заключают контракты, а значит, создают рабочие места, повышают уровень заработной платы, несут социальные обязательства перед жителями городов, подчёркивают ценность выставки её организаторы. Так, важное для развития Нижнего Тагила соглашение было подписано 6 июля между мэрией, правительством Свердловской области, АО «Облкоммунэнерго» и ПАО «Сбербанк России» — о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству мусоросортировочного комплекса мощностью 185 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Объект построят в Нижнем Тагиле к концу 2022 года.

«Это означает, что начатый ранее проект мы обязательно закончим. В Нижнем Тагиле появится современный мусоросортировочный завод и полигон. Это позволит нам направлять на переработку больше твёрдых коммунальных отходов. Сегодня к соглашению присоединился Сбербанк. Присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Уверен, что проект будет реализован», — прокомментировал Владислав Пинаев.

В рамках выставки было подписано соглашение между мэрией и областным Фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) о присоединении Нижнего Тагила к комплексному проекту по повышению качества жизни в региональных городах Business-Data. В рамках данного проекта фонд будет помогать предпринимателям Нижнего Тагила открывать бизнес по франшизам с государственной поддержкой. В рамках деловой программы глава города встретился также с председателем совета директоров итальянского банка «Интеза» Антонио Фалико.

Крупнейший металлургический холдинг ЕВРАЗ, имеющий в Свердловской области несколько крупных градообразующих предприятий, в том числе в Нижнем Тагиле и Качканаре, в четвёртый раз стал стратегическим партнёром выставки. Стенд ЕВРАЗа разместился в павильоне № 1 на территории более 170 квадратных метров. Компания представляет проекты в области цифровизации производства, экологии и применения металлопроката компании в инфраструктурных проектах России.

За первые дни работы «Иннопрома» ЕВРАЗ подписал ряд крупных соглашений. В частности, исполнительный директор ЕВРАЗ КГОКа Александр Принев подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». И подчеркнул, что благодаря выставке «Иннопром-2021» компании договорились, что обеспечат высокое качество новых 240-тонных самосвалов, которые будут использоваться для разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовой руды.

Также ЕВРАЗ в девятый раз выступил генеральным партнёром ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе губернатора Свердловской области и правительства региона. За годы существования премии компания направила 18,5 млн рублей на поддержку молодых учёных Свердловской области.

В рамках выставки «Иннопром-2021» были презентованы итоги пилотного рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ за 2020 год. Согласно данным рейтинга, Свердловская область занимает пятую строчку.