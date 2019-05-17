Счётная палата Нижнего Тагила проверила эффективность реализации муниципальных программ в 2018 году

Счётная палата Нижнего Тагила оценила реализацию муниципальных программ в городе в прошлом году. Большинство из них, согласно заключению специалистов контрольно-ревизионного органа, выполнены с хорошим уровнем эффективности. Хуже всего по показателям были реализованы программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях» и «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». Их финансирование в бюджете города на 2018 год не было предусмотрено. Со средним уровнем эффективности выполнена программа «Развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики».

В апреле 181 житель Нижнего Тагила одобрил на публичных слушаниях отчёт мэрии об исполнении бюджета города в прошлом году. Тогда замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщал, что в 2018 году был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы, а средняя заработная плата достигла 37 тысяч рублей. Объём кредиторской задолженности, по его словам, удалось сократить на 148 млн рублей. По результатам внешней проверки отчёта, проведённой сотрудниками Счётной палаты, отражённые в нём показатели исполнения бюджета признаны достоверными.

Напомним, в 2018 году депутаты Нижнего Тагила по просьбам мэрии приняли десять корректировок. В течение всего финансового года чиновники неоднократно изменяли проект бюджета из-за поступающих областных субсидий, субвенций и дотаций, а также в связи с необходимостью перераспределения средств внутри управлений и отделов администрации. В итоге к концу 2018 года доходная часть увеличилась с 10,5 до 12,7 млрд рублей.