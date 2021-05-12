Самый предприимчивый депутат думы Нижнего Тагила Вячеслав Малых — о бесплатном депутатстве, любви к футболу и честных праймериз

«Я на Вые родился и вырос. В детстве играл в футбол в дворовом клубе “Разведчик”, бегал по местным улочкам, а сейчас и работаю здесь», — говорит депутат Нижнетагильской гордумы и предприниматель Вячеслав Малых, прогуливаясь по 11-му избирательному округу.

На последних выборах НТГД, в 2017 году, за него проголосовали почти 6,5 тысячи жителей Выи. А на днях директор компании по производству тагильского мороженого зарегистрировался кандидатом на праймериз «Единой России» по выборам в свердловское Заксобрание. Зачем успешному бизнесмену депутатство, чего не хватает в Нижнем Тагиле, кроме чистой воды, и в чём уникальность нынешних праймериз? Об этом Вячеслав Малых рассказал журналисту АН «Между строк».

«Я не могу подвести людей, мне здесь жить»

— Вячеслав Владимирович, цель деятельности любого предпринимателя — получить как можно больше денег. Зачем вы работаете в гордуме уже более 9 лет, если вам за это никто не платит? В чём выгода?

— Да, я не получаю зарплату в городской думе, вопреки мнению многих. Никто не добавит мне рабочий стаж и не насчитает муниципальную пенсию. Но дума — это хорошая площадка для того, чтобы высказывать своё видение по вопросам, которые касаются интересов жителей моего округа. Помогать их решать и тем самым приносить городу пользу.

Первые свои выборы в 2004 году я проиграл, но занял второе место, опередив многих других кандидатов, в том числе от команды мэра. Тогда понял, что у меня есть реальные шансы попасть в гордуму, в чём позже убедился.

Для меня Выя — родная, я искренне заинтересован в её развитии. Здесь жили и работали мои родители: отец — горняк, мама — школьный учитель русского и литературы. Дедушка с бабушкой на ВГОКе трудились. Я не могу подвести их всех — мне здесь и дальше жить, работать, смотреть в глаза людям. Тем более я предприниматель и представляю в думе также интересы всего малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила. Считаю, такой человек обязательно должен быть в НТГД. Есть множество специфических вопросов, нюансов, о которых не знают педагог, машиностроитель или металлург.

— Например?

— Это аренда муниципального имущества и земельных участков, налоговая база, размещение киосков и павильонов в городе, изменение правил землепользования и застройки. Предприниматели часто сталкиваются со сложностями при получении разрешения на строительство торгового или иного объекта, изменении вида использования земли или переводе жилого помещения в нежилое. В бюджет Нижнего Тагила входят расходы на развитие местного бизнеса. Вопросы можно перечислять бесконечно. Здесь очень важно постоянное взаимодействие с органами власти. Умение выстраивать конструктивные и человеческие отношения с чиновниками и депутатами разного уровня. Это помогает быстрее решить проблемы как предпринимателей, так и простых жителей города, моего округа.

— Ещё есть депутатский миллион — заложенная в бюджете города сумма, которую депутат в течение года может направить на решение проблем избирателей. Вы на что его обычно тратите?

— Сегодня депутатские миллионы чаще идут на устранение предписаний пожнадзора и Роспотребнадзора и на установку новых окон в школах и детских садах. Я лично считаю, что депутатский миллион лучше тратить на другие, несистемные вещи: купить компьютеры для дворового клуба, видеопроектор для школы в Серебрянке или спортивную форму для хоккеистов и футболистов «Разведчика». А для решения проблемы с окнами нужно разработать отдельную муниципальную подпрограмму. Это позволит создать комфортные условия в большинстве тагильских школ и детских садов и в дальнейшем сэкономить городские расходы на их теплоснабжение. У меня в округе более 20 тысяч жителей, 11 дошкольных, 4 общеобразовательных учреждения. Стараюсь привлечь сюда как можно больше бюджетных средств. Для этого приходится доказывать коллегам из администрации необходимость каждого ремонта тротуара или, например, строительства актового зала в первой школе. Это актуальный вопрос.

— А сами тагильчане, не предприниматели, чаще с какими вопросами обращаются к вам?

— Большая часть вопросов связана с коммунальным хозяйством: плохой уборкой подъездов от мусора, разбитыми внутриквартальными проездами, неразберихой с вывозом ТКО и благоустройством дворов. При этом часто жителям нужно лишь подсказать решение проблемы, что-то разъяснить. Приходил мужчина, жаловался, что все забыли про Орден Трудового Красного Знамени, которым Нижний Тагил наградили в 1971 году. С мэром Владиславом Пинаевым этот вопрос обсуждали. Изображение ордена в ближайшее время разместят на въездном знаке в начале Южного подъезда к городу.

«Жаль терять такой прибыльный и уникальный объект, как музей-завод»

— Доходы тагильского бюджета на 2021 год — 15 млрд рублей. Более 10 млрд выделяются из федерального и областного бюджетов на конкретные вещи: ремонт дорог, зарплату учителям, строительство моста через Тагильский пруд. На содержание всего города остаётся около 4 млрд рублей, менее 30%. Как думаете, можно увеличить собственные доходы муниципалитета? Что для этого нужно?

— Нужно поддерживать бизнес в Нижнем Тагиле. Тогда город получит новые рабочие места, рост платежей за аренду земли и муниципального имущества, налоговые поступления в бюджет. И это не только НДФЛ, но также платы за патент и использование так называемой упрощёнки. Нужно добиваться возвращения Тагилу большего процента от собираемых налогов. И ещё одно. В Нижнем Тагиле находится единственный в России музей-завод под открытым небом, посвящённый истории развития чёрной металлургии. Это уникальный объект династии Демидовых. Разговоры о том, чтобы сделать его точкой притяжения туристов из других регионов России, а может, и стран, ведутся несколько лет. А сам завод в это время потихоньку разрушается. Как предприниматель, я бы в первую очередь обратил внимание на его сохранность и развитие индустриального туризма. Очень жаль терять такой потенциально прибыльный объект, тем более в городе работают «Уралвагонзавод» и ЕВРАЗ НТМК, где тоже есть что посмотреть.

— В 2019 году в нашем городе открылось представительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства — центр «Мой бизнес». Эта структура реально помогает бизнесу?

— Да, центр «Мой бизнес» — живой и интересный работающий механизм. Там дешёвые займы (например, под 5% или 7%), мы ими не раз пользовались. Многим такие микрокредиты и их рефинансирование помогли пережить пандемию коронавируса. По возможности я стараюсь посещать семинары и другие полезные мероприятия в центре. На днях встречался там с начинающими предпринимателями. Это был честный разговор, где я предупредил их, что за своё дело придётся всё время бороться. Они провожали меня бурными аплодисментами. Это круто!

— Вячеслав Владимирович, вы владеете компанией по производству мороженого. А это сезонный товар, на Урале его покупают не так хорошо, как на юге. Вам никогда не хотелось уехать из Нижнего Тагила и открыть бизнес в другом месте?

— Уехать хотелось, но не из-за бизнеса, качества воды или воздуха, а из-за нехватки солнца. Многие мои знакомые уехали в Сочи. Там солнечно, другое настроение и повышенная работоспособность, мороженое опять же лучше расходится. Но в Сочи можно и в отпуске слетать, у нас прекрасная дорога до Кольцово. В Тагиле же нет пробок и очередей в детские сады. Драмтеатр, набережная, бассейны и другие спортивные объекты — всё рядом, в шаговой доступности. Общепита только достойного не хватает, над сервисом нужно работать.

И ещё я очень хочу, чтобы в городе возродились большой футбол и хоккей. Чтобы тагильчане семьями шли на стадионы болеть за любимые команды. Такие мероприятия здорово объединяют. Я сам раньше играл в футбол, сейчас болею за наш «Урал», нравится стиль игры английских клубов — «Челси» и «Лестер Сити».

«Впервые вижу праймериз такого открытого типа»

— Многие журналисты считают действующий созыв гордумы кнопочным или даже ручным. Большинство её заседаний проходит тихо и без обсуждений. Во время принятия решения почти никто не задаёт вопросов. Почему?

— Решения к думе готовятся заранее. А бурные обсуждения проходят на заседаниях постоянных комиссий или рабочих групп. Чтобы лучше разобраться в проблеме, мы приглашаем не только чиновников, но также представителей различных ведомств — «Водоканала-НТ», «Рифея», городских больниц. Кроме того, в любой момент можем попросить подключиться главу города. Мы не устраиваем шоу на публику с популистскими вопросами, а решаем вопросы до заседаний самой думы. Но от этого лично для меня работа в думе не стала менее интересной.

— И тем не менее недавно вы зарегистрировались кандидатом на праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области.

— 9 лет работы в думе меня многому научили, но я из неё уже немножко вырос. В Заксобрании механизм работы такой же, как у нас, но сфера деятельности и полномочия шире. У жителей Ленинского района, предпринимателей есть вопросы, которые можно решить только на региональном уровне. Это возврат городу собираемых налогов, вопросы, связанные с предпринимательством, здравоохранением и экологией. Я здесь имею в виду не только проблемы с водой и воздухом, но также обращение с ТКО.

— Как вы оцениваете свои шансы на победу в предварительном голосовании ЕР, только честно?

— Высоко, потому что я впервые вижу праймериз такого открытого типа. Подать документы на участие в отборе может любой желающий, не обязательно член «Единой России». Здесь нет команды мэра, ЕР, градообразующих предприятий или оппозиции — есть только конкретные люди. При этом к голосованию допускаются все жители, как и на осенних выборах. Процедура будет проходить с 24 по 30 мая в электронном формате, с подтверждением личности на сайте «Госуслуги». А значит, даже бюджетники, которых регулярно привлекают на выборы как админресурс, могут поставить галочку за кого хотят — и никто об этом не узнает. Им нечего бояться. Поэтому я рассчитываю на их поддержку, предпринимателей и, конечно, всех жителей округа № 20.