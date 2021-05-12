Политика

Самый предприимчивый депутат думы Нижнего Тагила Вячеслав Малых — о бесплатном депутатстве, любви к футболу и честных праймериз

12.05.2021 14:53
Самый предприимчивый депутат думы Нижнего Тагила Вячеслав Малых — о бесплатном депутатстве, любви к футболу и честных праймериз

«Я на Вые родился и вырос. В детстве играл в футбол в дворовом клубе “Разведчик”, бегал по местным улочкам, а сейчас и работаю здесь», — говорит депутат Нижнетагильской гордумы и предприниматель Вячеслав Малых, прогуливаясь по 11-му избирательному округу. 

На последних выборах НТГД, в 2017 году, за него проголосовали почти 6,5 тысячи жителей Выи. А на днях директор компании по производству тагильского мороженого зарегистрировался кандидатом на праймериз «Единой России» по выборам в свердловское Заксобрание. Зачем успешному бизнесмену депутатство, чего не хватает в Нижнем Тагиле, кроме чистой воды, и в чём уникальность нынешних праймериз? Об этом Вячеслав Малых рассказал журналисту АН «Между строк». 

«Я не могу подвести людей, мне здесь жить»

Вячеслав Владимирович, цель деятельности любого предпринимателя получить как можно больше денег. Зачем вы работаете в гордуме уже более 9 лет, если вам за это никто не платит? В чём выгода? 

— Да, я не получаю зарплату в городской думе, вопреки мнению многих. Никто не добавит мне рабочий стаж и не насчитает муниципальную пенсию. Но дума — это хорошая площадка для того, чтобы высказывать своё видение по вопросам, которые касаются интересов жителей моего округа. Помогать их решать и тем самым приносить городу пользу. 

Первые свои выборы в 2004 году я проиграл, но занял второе место, опередив многих других кандидатов, в том числе от команды мэра. Тогда понял, что у меня есть реальные шансы попасть в гордуму, в чём позже убедился. 

Для меня Выя — родная, я искренне заинтересован в её развитии. Здесь жили и работали мои родители: отец — горняк, мама — школьный учитель русского и литературы. Дедушка с бабушкой на ВГОКе трудились. Я не могу подвести их всех — мне здесь и дальше жить, работать, смотреть в глаза людям. Тем более я предприниматель и представляю в думе также интересы всего малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила. Считаю, такой человек обязательно должен быть в НТГД. Есть множество специфических вопросов, нюансов, о которых не знают педагог, машиностроитель или металлург. 

Например? 

— Это аренда муниципального имущества и земельных участков, налоговая база, размещение киосков и павильонов в городе, изменение правил землепользования и застройки. Предприниматели часто сталкиваются со сложностями при получении разрешения на строительство торгового или иного объекта, изменении вида использования земли или переводе жилого помещения в нежилое. В бюджет Нижнего Тагила входят расходы на развитие местного бизнеса. Вопросы можно перечислять бесконечно. Здесь очень важно постоянное взаимодействие с органами власти. Умение выстраивать конструктивные и человеческие отношения с чиновниками и депутатами разного уровня. Это помогает быстрее решить проблемы как предпринимателей, так и простых жителей города, моего округа. 

Ещё есть депутатский миллион заложенная в бюджете города сумма, которую депутат в течение года может направить на решение проблем избирателей. Вы на что его обычно тратите?

— Сегодня депутатские миллионы чаще идут на устранение предписаний пожнадзора и Роспотребнадзора и на установку новых окон в школах и детских садах. Я лично считаю, что депутатский миллион лучше тратить на другие, несистемные вещи: купить компьютеры для дворового клуба, видеопроектор для школы в Серебрянке или спортивную форму для хоккеистов и футболистов «Разведчика». А для решения проблемы с окнами нужно разработать отдельную муниципальную подпрограмму. Это позволит создать комфортные условия в большинстве тагильских школ и детских садов и в дальнейшем сэкономить городские расходы на их теплоснабжение. У меня в округе более 20 тысяч жителей, 11 дошкольных, 4 общеобразовательных учреждения. Стараюсь привлечь сюда как можно больше бюджетных средств. Для этого приходится доказывать коллегам из администрации необходимость каждого ремонта тротуара или, например, строительства актового зала в первой школе. Это актуальный вопрос.

А сами тагильчане, не предприниматели, чаще с какими вопросами обращаются к вам?

— Большая часть вопросов связана с коммунальным хозяйством: плохой уборкой подъездов от мусора, разбитыми внутриквартальными проездами, неразберихой с вывозом ТКО и благоустройством дворов. При этом часто жителям нужно лишь подсказать решение проблемы, что-то разъяснить. Приходил мужчина, жаловался, что все забыли про Орден Трудового Красного Знамени, которым Нижний Тагил наградили в 1971 году. С мэром Владиславом Пинаевым этот вопрос обсуждали. Изображение ордена в ближайшее время разместят на въездном знаке в начале Южного подъезда к городу. 

«Жаль терять такой прибыльный и уникальный объект, как музей-завод»

Доходы тагильского бюджета на 2021 год 15 млрд рублей. Более 10 млрд выделяются из федерального и областного бюджетов на конкретные вещи: ремонт дорог, зарплату учителям, строительство моста через Тагильский пруд. На содержание всего города остаётся около 4 млрд рублей, менее 30%. Как думаете, можно увеличить собственные доходы муниципалитета? Что для этого нужно?

— Нужно поддерживать бизнес в Нижнем Тагиле. Тогда город получит новые рабочие места, рост платежей за аренду земли и муниципального имущества, налоговые поступления в бюджет. И это не только НДФЛ, но также платы за патент и использование так называемой упрощёнки. Нужно добиваться возвращения Тагилу большего процента от собираемых налогов. И ещё одно. В Нижнем Тагиле находится единственный в России музей-завод под открытым небом, посвящённый истории развития чёрной металлургии. Это уникальный объект династии Демидовых. Разговоры о том, чтобы сделать его точкой притяжения туристов из других регионов России, а может, и стран, ведутся несколько лет. А сам завод в это время потихоньку разрушается. Как предприниматель, я бы в первую очередь обратил внимание на его сохранность и развитие индустриального туризма. Очень жаль терять такой потенциально прибыльный объект, тем более в городе работают «Уралвагонзавод» и ЕВРАЗ НТМК, где тоже есть что посмотреть. 

В 2019 году в нашем городе открылось представительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства центр «Мой бизнес». Эта структура реально помогает бизнесу? 

— Да, центр «Мой бизнес» — живой и интересный работающий механизм. Там дешёвые займы (например, под 5% или 7%), мы ими не раз пользовались. Многим такие микрокредиты и их рефинансирование помогли пережить пандемию коронавируса. По возможности я стараюсь посещать семинары и другие полезные мероприятия в центре. На днях встречался там с начинающими предпринимателями. Это был честный разговор, где я предупредил их, что за своё дело придётся всё время бороться. Они провожали меня бурными аплодисментами. Это круто! 

— Вячеслав Владимирович, вы владеете компанией по производству мороженого. А это сезонный товар, на Урале его покупают не так хорошо, как на юге. Вам никогда не хотелось уехать из Нижнего Тагила и открыть бизнес в другом месте?

— Уехать хотелось, но не из-за бизнеса, качества воды или воздуха, а из-за нехватки солнца. Многие мои знакомые уехали в Сочи. Там солнечно, другое настроение и повышенная работоспособность, мороженое опять же лучше расходится. Но в Сочи можно и в отпуске слетать, у нас прекрасная дорога до Кольцово. В Тагиле же нет пробок и очередей в детские сады. Драмтеатр, набережная, бассейны и другие спортивные объекты — всё рядом, в шаговой доступности. Общепита только достойного не хватает, над сервисом нужно работать. 

И ещё я очень хочу, чтобы в городе возродились большой футбол и хоккей. Чтобы тагильчане семьями шли на стадионы болеть за любимые команды. Такие мероприятия здорово объединяют. Я сам раньше играл в футбол, сейчас болею за наш «Урал», нравится стиль игры английских клубов — «Челси» и «Лестер Сити». 

«Впервые вижу праймериз такого открытого типа»

Многие журналисты считают действующий созыв гордумы кнопочным или даже ручным. Большинство её заседаний проходит тихо и без обсуждений. Во время принятия решения почти никто не задаёт вопросов. Почему?

— Решения к думе готовятся заранее. А бурные обсуждения проходят на заседаниях постоянных комиссий или рабочих групп. Чтобы лучше разобраться в проблеме, мы приглашаем не только чиновников, но также представителей различных ведомств — «Водоканала-НТ», «Рифея», городских больниц. Кроме того, в любой момент можем попросить подключиться главу города. Мы не устраиваем шоу на публику с популистскими вопросами, а решаем вопросы до заседаний самой думы. Но от этого лично для меня работа в думе не стала менее интересной. 

И тем не менее недавно вы зарегистрировались кандидатом на праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области. 

— 9 лет работы в думе меня многому научили, но я из неё уже немножко вырос. В Заксобрании механизм работы такой же, как у нас, но сфера деятельности и полномочия шире. У жителей Ленинского района, предпринимателей есть вопросы, которые можно решить только на региональном уровне. Это возврат городу собираемых налогов, вопросы, связанные с предпринимательством, здравоохранением и экологией. Я здесь имею в виду не только проблемы с водой и воздухом, но также обращение с ТКО. 

Как вы оцениваете свои шансы на победу в предварительном голосовании ЕР, только честно? 

— Высоко, потому что я впервые вижу праймериз такого открытого типа. Подать документы на участие в отборе может любой желающий, не обязательно член «Единой России». Здесь нет команды мэра, ЕР, градообразующих предприятий или оппозиции — есть только конкретные люди. При этом к голосованию допускаются все жители, как и на осенних выборах. Процедура будет проходить с 24 по 30 мая в электронном формате, с подтверждением личности на сайте «Госуслуги». А значит, даже бюджетники, которых регулярно привлекают на выборы как админресурс, могут поставить галочку за кого хотят — и никто об этом не узнает. Им нечего бояться. Поэтому я рассчитываю на их поддержку, предпринимателей и, конечно, всех жителей округа № 20.

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