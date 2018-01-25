Рыболовное судно пропало у берегов Приморья

Рыболовное судно, на борту которого находится 21 человек, пропало у берегов Приморья, со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС пишет «Интерфакс».

Отмечается, что сообщение о пропавшем судне поступило в МЧС в четверг в 8:10 (1:10 мск) от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра.

«В 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата», — сообщили в краевом главке МЧС.

К месту срабатывания радиобуя направлен сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. Также в район поиска вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Позже появилась версия о том, что сильный шторм мог стать причиной крушения рыболовецкого траулера в Японском море.

«Предварительно, судно оказалось в метеоусловиях, к которым не было приспособлено, речь о шторме 4-5 баллов и порывистом ветре до 24 м/сек. Волна накрыла судно, а из-за сильного ветра оно не смогло устоять на поверхности воды и перевернулось», — сообщил источник в международных службах морского поиска и спасения.

По мнению источника, моряки рыболовецкого траулера, пропавшего в Японском море, практически не имеют шансов на спасение.

«В районе предположительного места крушения судна сильный шторм 4-5 баллов и ветер до 24 м/сек. Это не позволяет спасательным судам подойти близко к району крушения, с одной стороны, с другой — такие метеоусловия не оставляют шансов на спасение даже на плоту, потому как волны достигают нескольких метров, вода в море ледяная», — сказал источник.

По словам собеседника, проходивший мимо места предполагаемого крушения танкер Fisk обнаружил три спасательных жилета, бытовые предметы с траулера, а также сработавший радиомаяк «Коспас». Тем не менее спасательных плотов обнаружено не было, связи с экипажем судна нет.