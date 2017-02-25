Роструд намерен узаконить оформление электронного трудового договора

Роструд работает над созданием электронного трудового договора, в том числе возможностью его оформления посредством телефона или компьютера. Об этом сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

«Эта инициатива – введение электронного трудового договора – может быть взята во внимание потому, что мы должны делать нашу жизнь удобнее. Возможность в современных условиях с телефона или с компьютера оформлять свои трудовые отношения и использовать трудовое законодательство в полном виде – это задача очень важная», – считает глава Роструда.

Он отметил, что у его ведомства уже есть некоторый подобный опыт: была создана бесплатная электронная база «Работа в России», которая позволяет находить работу в любой точке страны, узнать, как туда можно добраться, пройти первое собеседование онлайн.

«У нас было тогда тоже много противников, сейчас эта система работает, и посещение в 200 тыс. в день говорит о том, что она востребованная», – указал Вуколов.

Руководитель ведомства добавил, что введение электронного договора поможет снизить издержки компаний, которые вкладывают большие средства в документооборот. Кроме того, это поможет дистанционным работникам оформить свои трудовые отношения. По словам главы ведомства, полноценный законопроект об электроном трудовом договоре будет разработан в этом году.

Ранее Вуколов сообщал, что электронный трудовой договор может стать законной альтернативой бумажному документу в ближайшем будущем, соответствующие поправки в законодательство планируется внести уже в 2017 году.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС