Российские мобильные операторы начали брать плату за выдачу SIM-карт

Российские мобильные операторы начали взимать плату за приобретение SIM-карт при заключении контракта на услуги связи. Как сообщает «Коммерсантъ», такое решение связано с ростом себестоимости карт в 3,5 раза.

Компания «МегаФон» и её «дочка» Yota установили цену за SIM-карту в размере 50 рублей. «ВымпелКом», работающий под брендом «Билайн», введёт такой же тариф с 21 июня. По словам источника издания, МТС сделает то же самое с 24 июня, а Tele2 — с 1 августа.

Затраты на SIM-карты в 2022 году выросли в разы, и введение платы за них для клиентов частично компенсирует расходы оператора на подключение нового абонента, сообщили изданию в «МегаФоне».

«При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера», — пояснил оператор.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, себестоимость SIM-карты в июне выросла на 250% по сравнению с прошлым годом, а к началу осени стоимость может вырасти на 420%. На данный момент для операторов «симка» стоит €0,8.