Российские банки начали вносить подозрительных клиентов в «чёрные списки»

В России банки из-за новых требований властей о «чёрных списках» подозрительных клиентов начали создавать собственные, неофициальные перечни клиентов, которым они отказывают в проведении операций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации издания, это делается для того, чтобы не выполнять требования Центробанка и Росфинмониторинга об исключении клиентов из официальных «чёрных списков». Механизм реабилитации заработал в России во второй половине апреля.

«Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры стали всё чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг», — пишет «Коммерсантъ».

При этом подобные «недоотказы» нигде не фиксируются: большинство физических лиц не просит документальное подтверждение от банка в отказе выполнять операцию, а банки в свою очередь могут не объяснять клиентам, что тот сделал неправильно.

«Проблема в том, что в крупных банках с развитой розницей выявление сомнительных транзакций происходит в автоматическом режиме. И когда летом 2017 года ЦБ начал рассылать списки отказников, кредитные организации автоматом стали заносить всех сомнительных клиентов в эти списки», – говорит сопредседатель комитета Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин.

По словам Тимошкина, банки не разработали механизмы по исключению клиентов из официальных «чёрных списков». При этом игнорировать подозрительные операции они не могут из-за пристального наблюдения властей.