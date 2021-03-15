Родители Владимира Таушанкова, убитого бойцами Росгвардии из-за обоев, обратились в ЕСПЧ

Родители жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, убитого бойцами СОБР Росгвардии по подозрению в краже четырёх рулонов обоев, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил E1.ru представляющий их интересы адвокат Алексей Бушмаков.

По его словам, родные молодого человека просят признать, что российские власти нарушили статьи 2 («Право на жизнь») и 13 («Право на эффективное средство правовой защиты») Европейской конвенции о защите прав человека. Бушмаков отметил, что они будут требовать компенсации, размер которой определит суд.

Он отметил, что официально расследование уголовного дела против Таушанкова завершено. Судебно-психиатрическая экспертиза признала екатеринбуржца невменяемым — обвинение требовало бы применить к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения, но, по словам адвоката, скорее всего, суд прекратит дело в связи со смертью мужчины.

Напомним, сотрудники Росгвардии застрелили Таушанкова ночью 31 мая в его квартире, поскольку он, по их словам, представлял угрозу для их жизни. По версии следствия, екатеринбуржец украл четыре рулона обоев, после чего скрылся у себя дома. Росгвардейцев он якобы встречал с предметом, похожим на оружие, и вёл себя агрессивно, официально заявляла пресс-служба ведомства.