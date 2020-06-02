Росгвардия объяснила ликвидацию подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге

Росгвардия прокомментировала факт убийства во время задержания в Екатеринбурге 27-летнего Владимира Таушанкова, подозреваемого в краже обоев, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Росгвардия официально не комментировала данные события только в связи с тем, что необходимо было провести первоначальные проверочные мероприятия, чтобы объективно разобраться в данной ситуации», — заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, «необходимо понимать, что до прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который, кстати, ранее судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу (кстати, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162)».

«Кроме этого, позже он оказал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим на место, — выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем нанёс травмы пытавшемуся его задержать оперативнику, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь. После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушёл в квартиру и долгое время не было от него никаких известий, что в той экстремальной ситуации в том числе могло свидетельствовать о возможном ещё одном преступлении, и было принято решение на проведение специальной операции по задержанию гражданина. При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вёл себя агрессивно. В результате, в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня», — говорится в заявлении Росгвардии.

Следственное управление СК по Свердловской области объявило о начале проверки действий СОБРа.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области незамедлительно была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации с принятием соответствующего процессуального решения», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в рамках проверки следователи опрашивают сотрудников Росгвардии и полиции, принимавших участие в задержании подозреваемого, а также жильцов подъезда в доме, где произошёл данный инцидент. Кроме того, изучаются должностные инструкции силового ведомства, а для определения точной причины смерти погибшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

«Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, чем в настоящее время и занимаются сотрудники СКР по Свердловской области», — добавили в СК.

Напомним, накануне портал E1.ru сообщил, что 31 мая сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры на улице Рассветной, 8/1, застрелили 27-летнего жителя Екатеринбурга, который, предположительно, украл в магазине четыре рулона обоев.

Полиция, по словам нашего источника, начала дежурить у дверей квартиры, где жил Таушанков. В 22:30 к ней приехал его отец, мужчина вышел его встретить, полицейские попытались его задержать, но мужчина брызнул из газового баллончика в лицо оперуполномоченному. Отец прошёл в квартиру к сыну, сначала он общался с полицейскими через дверь, но после перестал. К квартире вызвали сотрудников СОБР Росгвардии, которые в 23:55 начали штурмовать квартиру.

Источник утверждал, что во время штурма силовики взломали дверь в квартиру и применили огнестрельное оружие, так как Таушанков открыл по ним огонь из «предмета, похожего на автомат». Мужчина был убит. В подъезде полиция изъяла четыре гильзы от АКМ, три гильзы от ПМ, а в квартире мужчины нашла два ножа, арбалет, газовый баллончик и «предмет, похожий на автомат импортного производства».