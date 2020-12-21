Экспертиза признала застреленного екатеринбужца Владимира Таушанкова невменяемым

Жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками Росгвардии 31 мая в собственной квартире, по результатам посмертной психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемым, со ссылкой на адвоката семьи погибшего пишет Ura.ru.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, в отношении Таушанкова было назначено две экспертизы, поскольку заведено два уголовных дела. Повторная экспертиза касалась вреда здоровью сотрудника полиции, в которого 27-летний мужчина брызнул из перцового баллончика.

«Полагаю, что она также установит, что в момент этого преступления он тоже находился в состоянии невменяемости. И родителям снова предложат прекратить это уголовное дело», — пояснил Алексей Бушмаков.

В случае, если бы Таушанков был жив, с такими результатами экспертизы его отправили бы на принудительное лечение в психиатрическую больницу, добавил адвокат.

Родители убитого екатеринбуржца выступают против того, чтобы уголовные дела прекращались. По завершении расследования они будут направлены на утверждение в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения по существу, отметил Бушмаков.

Напомним, сотрудники Росгвардии застрелили Таушанкова ночью 31 мая в его квартире, поскольку он, по их словам, представлял угрозу для их жизни. По версии следствия, екатеринбуржец украл четыре рулона обоев, после чего скрылся у себя дома. Росгвардейцев он якобы встречал с предметом, похожим на оружие, и вёл себя агрессивно, официально заявляла пресс-служба ведомства.