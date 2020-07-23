Рисуем горный пейзаж своими руками: мастер-класс от тагильской художницы

Сегодня мы предлагаем заняться творчеством и создать своими руками настоящую картину. Художница и руководитель студии «Цветные сны» Наталья Деменцева подготовила простой мастер-класс по рисованию горного пейзажа гуашью. Вам понадобится: немного времени, краски и, конечно, фантазия!

1. Подготовка материалов:

— бумага для акварели или черчения;

— карандаш, кисти разных размеров;

— палитра;

— гуашь;

— банка с водой;

— кусок ткани.

2. Создание эскиза.

Простым карандашом рисуем эскиз будущего рисунка, также можно вместо карандаша использовать тонкую кисть и сделать быстрый набросок нейтральным цветом. На эскизе отмечаем основные элементы рисунка: горы вдали, деревья, дом и холмы, а также светлые и тёмные участки.

3. Прорисовка неба.

На палитре смешиваем белый, охру, жёлтые цвета — это будет цвет неба. Широкой кистью раскрашиваем небо, во время процесса важно аккуратно удалять лишнюю влагу от кисти. В получившийся цвет добавить белый и выделить на рисунке границу между небом и горами.

4. Прорисовка деревьев и кустарников.

Плотной зелёной краской покрываем тёмные участки деревьев. Затем смешиваем зелёный и чёрный цвета и наносим глубокие тени. В палитре смешать зелёный и белый цвета для светлых участков и добавить синий. Получившимся цветом наносим светлые пятна и создаём фактуру листьям и деревьям. Далее смешиваем зелёный, белый и жёлтый цвет и наносим краску на те же светлые участки рисунка, но в большем количестве, чем в прошлый раз.

5. Заполнение заднего плана рисунка.

В палитре смешиваем белый, синий и красный, чтобы получить нежный оттенок светло-сиреневого цвета. Этим оттенком раскрасить дальнюю гору, а ближнюю — оттенком чуть темнее предыдущего. При смешивании тёмного оттенка важно добавлять красный и синий цвета в одинаковых пропорциях. В горы добавляем светотени.

6. Прорисовка маков и дома.

На рисунке заранее отмечаем расположение будущих маков, прокрашиваем пятнами красным цветом. Важно, чтобы пятна были разных размеров. В палитре смешиваем коричневый с чёрным цветом, чтобы получился тёмно-коричневый оттенок. Добавляем тёмные пятна и тени у маков. Также углубляем тени на деревьях и кустах, этим же оттенком прорисовываем крышу дома и окна. Краской цвета охра окрашиваем ближнюю стену дома, а боковую стену — оттенком светлее.

7. Прорисовка теней.

В палитре смешиваем жёлтый и белый цвета, главное, чтобы оттенок не получился очень светлым. Затем прокрашиваем оставшуюся часть крыши и добавляем светотени на её тёмных участках. Этим же цветом добавляем светотени на траву и деревья. Зелёным цветом заполняем белые пространства на переднем плане, а жёлтым прорисовываем цветки. Далее смешиваем синий, красный и белый цвета, получившимся сиреневым оттенком делаем мазки на кустах, поле и на цветках на переднем плане. В сиреневый цвет добавляем белый и снова рисуем тени на траве. Также требуется выделить маки, для этого поверх красного цвета добавляем мазки красно-оранжевого оттенка.

Такую картину можно повесить у себя в спальне или гостиной, главное — обдумать оформление: можно использовать паспарту или подобрать красивую раму.