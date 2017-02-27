РЭО ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Андрей Торощин
Начальник Нижнетагильского управления МВД России Ибрагим Абдулкадыров представил личному составу РЭО ГИБДД нового руководителя. Новым начальником подразделения назначен майор полиции Андрей Торощин, сообщает пресс-группа ведомства.
Абдулкадыров подчеркнул, что Торощин отлично знает возглавляемый коллектив.
«Андрей Владимирович работает в подразделении с 2003 года, более трёх лет в должности заместителя начальника, хорошо знает коллектив, его возможности», – отметил полковник Абдулкадыров.
Обращаясь к сотрудникам подразделения, глава городского управления МВД подчеркнул, что сейчас внимание общественности и СМИ направлено на доступность гражданам государственных услуг по линии МВД, среди которых особое место занимают услуги, предоставляемые регистрационным отделом ГИБДД.
«Ранее возглавлявший РЭО ГИБДД Александр Зверев назначен начальником отдела охраны общественного порядка ММУ МВД "Нижнетагильское", где он работал вместо ушедшего на пенсию Юрия Сороколетовских», – пояснили АН «Между строк» в пресс-группе нижнетагильской полиции.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: пресс-служба МВД