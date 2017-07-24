Quartz узнал о нанятой семьёй Якунина фирме для сокрытия активов от Навального

Семья бывшего главы РЖД Владимира Якунина наняла три фирмы в Лондоне для сокрытия активов и улучшения репутации, пишет Quartz.

Как стало известно изданию, на Якуниных работают интеллектуальная фирма GPW & Co, юридическая контора Mishcon de Reya и пиар-компания Project Associates.

GPW & Co занимались «отслеживанием активов» Якунина с помощью открытых источников. Как пишет Quartz, основная цель их работы – скрыть его активы от антикоррупционных расследований, в том числе от оппозиционера Алексея Навального. Активы скрывали, добавляя в цепочку владельцев дополнительные компании.

Фирма якобы помогла Якунину найти адрес британского журналиста, который написал негативную статью о нём. Эксперты также исследовали биографии кандидатов в базирующуюся в Берлине некоммерческую организацию Владимира Якунина «Диалог цивилизаций». Семья Якунина прекратила работать с фирмой в 2016 году, утверждают собеседники издания.

Mishcon de Reya отслеживала публикации об экс-главе РЖД. Quartz пишет, что эта контора специализируется на законах о клевете и неприкосновенности частной жизни.

Project Associates нанял сын Якунина Андрей. Как рассказал собеседник издания, в компании «помогали [Андрею Якунину] публично отгородиться от отца и улучшить его образ, чтобы он выглядел успешным бизнесменом, а не сыном российского политика и друга [президента России Владимира] Путина».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Associated Press