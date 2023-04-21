«Пройти по подиуму — это мечта детства». В Нижнем Тагиле в креативном кластере SAMORO.doc стартовал первый фэшн-проект для новичков индустрии моды (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в креативном кластере SAMORO.doc стартовал первый фэшн-проект для тех, кто решил попробовать свои силы в индустрии моды. Начальным этапом стал кастинг, в котором приняли участие 64 человека: тагильчане, жители ГГО и Екатеринбурга. В том числе, как и хотели организаторы, для участия зарегистрировались люди с ограниченными возможностями здоровья. Многие из конкурсантов рассказывают, что хотели бы с помощью проекта побороть стеснительность и раскрыть свой творческий потенциал.

«Очень хочется хоть на время, хоть на один день убрать из себя начальника и просто побыть собой. Всю жизнь приходится лавировать, так как общество, статус и тот бренд, под которым я работаю, диктуют особые правила. Здесь мне хочется проявить себя в другом ключе», — рассказывает начальник департамента по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Марина Шабалова.

Для большинства участниц пройти по подиуму — мечта детства, которая осталась нереализованной по разным причинам. Кто-то не мог попасть в модельную среду из-за своего роста, кому-то мешал вес. Сейчас, когда многие уже сами стали мамами, они стремятся найти время на себя, на свою творческую реализацию.

«Пройти по подиуму — это мечта детства. Очень хотелось всегда попробовать себя в качестве модели. Я сама фотограф, и оказаться по ту сторону объектива мне очень интересно. С дочкой Викой мы как-то увидели в торговом центре показ мод, и я спросила её, хотела бы она, и дочь согласилась», — поделилась эмоциями участница кастинга Анастасия Бармина.

Присутствовали на кастинге не только девушки, но и дети и даже молодые люди. Жюри оценивало умение участников раскрепоститься, начинающих моделей просили пройти по воображаемому подиуму, подвигаться, рассказать о себе. Некоторые даже читали стихи, демонстрировали акробатические элементы и проговаривали скороговорки.

«Мы отметили, какие яркие и талантливые люди живут в нашем городе. На самопрезентации участники представляли отрывки из песен, танцев, стихов, демонстрировали спортивные способности в виде шпагата, колеса и даже гимнастические номера с лентой. Наш звукооператор, отвечающий за музыкальное сопровождение кастинга, так вдохновился увиденным, что в завершении тоже решился пройти кастинг», — рассказала организатор проекта Ирина Кашина.

Впереди, по словам организаторов фэшн-события, ожидается ещё не один подобный проект, и те, кто не прошёл кастинг в этот раз, смогут попробовать себя в будущем. Участниками первого проекта стали 44 человека, их поделят на две группы. Первые занятия начнутся уже в эти выходные. Следить за актуальными новостями и мероприятиями можно в сообществе «Напоказ» в соцсети «ВКонтакте».