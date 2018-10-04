Прокуратура оспорила оправдательный приговор бизнесмену, обвинявшемуся в истязании детей

Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила внесла апелляционное представление на решение районного суда, прекратившего 24 сентября уголовное дело в отношении екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Свердловской области Марину Канатову пишет Znak.com.

«Мы не согласны с переквалификацией дела со статьи 117 УК РФ ("Истязание в отношении несовершеннолетнего лица") на более мягкую статью 116 УК РФ ("Побои"). Считаем, что действия подсудимого охвачены единым умыслом, направленным на истязание несовершеннолетних», — подчеркнула Канатова.

Напомним, бизнесмен обвинялся по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». По словам помощника прокурора Пригородного района Марины Ивановой, издевательства происходили в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом. По просьбе подруги мужчина занимался воспитанием её пятилетнего сына. Обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, бил розгами и втыкал в руки иголки. Как позднее показала психиатрическая экспертиза, в силу возраста сам несовершеннолетний воспринимал такое насилие как норму.

Бывшие коллеги Юдина при этом рассказали, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше. На видеозаписи с одного корпоративного похода видно, как сотрудники компании и их дети поклоняются бизнесмену, словно божеству.