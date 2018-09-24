Екатеринбургского бизнесмена, обвиняемого в издевательствах над детьми, освободили от уголовной ответственности

Пригородный суд Нижнего Тагила переквалифицировал дело IT-бизнесмена Юрия Юдина, обвиняемого в истязаниях сына своей знакомой, на более мягкую статью «Побои», пишет E1.ru.

Таким образом, Юдин освобождается от уголовной ответственности. По одному из четырёх эпизодов суд и вовсе «не усмотрел состава преступления».

Во время зачитывания постановления судья отметила, что у Юдина на иждивении находятся двое детей девяти и трёх лет, в отношении которых он лишён родительских прав.

По словам представителей прокуратуры, Юдину сейчас ничего не грозит, даже административная ответственность, так как уголовная ответственность исключает административную. Прокуратура с решением судьи о переквалификации статьи не согласилась и собирается его оспаривать.

«Мы будем обжаловать приговор, как только получим решение», — подчеркнула помощник прокурора Марина Иванова.

Сторона Юрия Юдина от комментариев воздержалась.

«Мы оспаривать не будем», — сказал один из двух адвокатов Юдина.

Напомним, бизнесмен обвинялся по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». По словам помощника прокурора Пригородного района Марины Ивановой, издевательства происходили в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом. По просьбе подруги мужчина занимался воспитанием её пятилетнего сына. Обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, бил розгами и втыкал в руки иголки. Как позднее показала психиатрическая экспертиза, в силу возраста сам несовершеннолетний воспринимал такое насилие как норму.

Бывшие сотрудники компаний Юдина при этом рассказали, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше. На видеозаписи с одного корпоративного похода видно, как сотрудники холдинга и их дети поклоняются бизнесмену, словно божеству.