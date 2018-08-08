В Нижнем Тагиле судят владельца провайдера «Планета» за истязание ребёнка

В Пригородном суде рассматривается уголовное дело в отношении известного екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, основателя фирмы «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net. Мужчина обвиняется по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». По версии обвинения, с 2014 по 2016 год подсудимый издевался над сыном своей знакомой.

Как рассказала ИА «Все новости» помощник прокурора Пригородного района Марина Иванова, всё происходило в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом. По просьбе подруги мужчина занимался воспитанием её пятилетнего сына. Обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, бил розгами и втыкал в руки иголки. Как позднее показала психиатрическая экспертиза, в силу возраста сам несовершеннолетний воспринимал такое насилие как норму.

Бывшие сотрудники компаний Юдина рассказали порталу Е1.ru, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше.

«Юдин организовал что-то вроде секты внутри компании. Она и сейчас там есть. Называется “Проект Группа крови”. Для всех сотрудников компании его представляют как корпоративный проект по повышению управленческих компетенций. В рамках этого проекта Юдин “читал лекции” о том, как, с его точки зрения, правильно растить детей. Издевательства происходили в отношении детей некоторых сотрудников компании, которые входили в эту группу», — рассказал собеседник издания, добавив, что мама мальчика, на которого Юдин надевал ошейник с током, присутствовала при экзекуции, как и многие другие сотрудники компании.

Корпоративные «тренинги» с участием несовершеннолетних происходили и во время выездов на природу. На видеозаписи с одного такого похода видно, как сотрудники холдинга и их дети поклоняются Юдину, словно божеству.

Известно, что у подсудимого четверо детей. В отношении двоих он лишён родительских прав. Мать последних детей приобщила к заявлению о лишении отцовства видеозапись, где мужчина издевается не только над своими детьми, но и над чужим ребёнком. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.