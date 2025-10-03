Природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки под Нижним Тагилом

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки на особо охраняемой территории «Природный парк «Река Чусовая».

Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с незаконным размещением отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения в районе деревни Усть-Утка, который был передан в аренду АО «Уралэлектромедь».

Для устранения нарушений природоохранный прокурор направил представление руководителю АО «Уралэлектромедь». После рассмотрения представления прокуратуры несанкционированная свалка площадью 1600 кв. м. была ликвидирована.