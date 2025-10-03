Происшествия

Природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки под Нижним Тагилом

03.10.2025 14:17
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки на особо охраняемой территории «Природный парк «Река Чусовая».

Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с незаконным размещением отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения в районе деревни Усть-Утка, который был передан в аренду АО «Уралэлектромедь».

Для устранения нарушений природоохранный прокурор направил представление руководителю АО «Уралэлектромедь». После рассмотрения представления прокуратуры несанкционированная свалка площадью 1600 кв. м. была ликвидирована.

Фото: ТК «Телекон»
