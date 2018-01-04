При пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли десять человек

Крупный пожар произошёл сегодня утром в посёлке Чернореченском Искитимского района Новосибирска. Огонь вспыхнул на складе производственного цеха обувной фабрики. Уже установлены личности погибших: это семь граждан Китая, два — Киргизии и один россиянин, пишет «Российская газета».

Пожару присвоен повышенный класс сложности. На площади около двух тысяч квадратных метров горят материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция, выделяется сильный токсичный дым. Как сообщает издание, в настоящее время пожар локализован, проводится проливка ангара и разбор конструкций.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Региональная прокуратура, в свою очередь, проверит соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционном учёте. Также ожидается, что в Новосибирск может вылететь глава МЧС России Владимир Пучков.