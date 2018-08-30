При перестрелке в Дагестане ранили двоих полицейских

В Дагестане совершено нападение на полицейских, двое из них ранены, со ссылкой на источник в МВД республики пишет «Интерфакс».

По его словам, атака произошла в селе Тотурби-кала Хасавюртовского района.

«При просьбе полицейских у подозрительного мужчины предъявить документы он начал стрелять по стражам порядка. В результате двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает», — рассказал собеседник.

По его словам, в районе объявили план «Перехват». РИА Новости отмечает, что по тревоге был поднят «весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району и Хасавюрту».

Напомним, 20 августа в Чечне был совершён ряд нападений боевиков: группы неизвестных попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинском району, взорвать сотрудников ДПС и расстрелять случайных прохожих. Позже стало известно, что нападавшие оказались подростками: самому старшему участнику нападений было 17 лет, младшему — 11 лет.