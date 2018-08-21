Напавшие на полицейских в Чечне оказались подростками

Все участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними, заявил ТАСС министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — подчеркнул Умаров.

Личности практически всех участников нападений на полицейских в Чечне установлены, все они жители республики, добавил министр. Также он заявил, что запрещённая в РФ террористическая организация ИГИЛ разработала «специальные программы», чтобы внушить подросткам идеи экстремистов.

«Поэтому возрастной ценз падает — те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим всё реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11–12 лет», — заявил министр.

Напомним, накануне неизвестные совершили четыре нападения на сотрудников полиции Чечни, два из них произошли в Шали, ещё два — в столице республики Грозном. Всего в нападении участвовали пять боевиков, четверо из которых уже уничтожены. По предварительным данным, боевики родом из города Шали. По словам Умарова, никто из гражданского населения не пострадал, среди полицейских нет погибших.

Как заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, два сотрудника полиции получили ножевые ранения, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

«Была одна попытка самоподрыва — он остался жив, доставлен в больницу. И двое других предприняли попытку подорвать машину, но у них газовые баллоны не взорвались. Они ехали по городу, не остановили по требованию машину и были ликвидированы», — сказал Каримов в эфире «Коммерсантъ FM».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который сейчас находится на хадже в Саудовской Аравии, написал в своём Telegram-канале, что нападавшим молодым людям «мозги заморочили по соцсетям различные там иблисовцы» и на данный момент ситуация в Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет.