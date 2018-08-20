В Чечне неизвестные с ножом и взрывчаткой напали на отдел полиции

Двое неизвестных ранили сотрудников полиции при попытке проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чеченской Республики, со ссылкой на пресс-службу МВД по Чеченской республике пишет ТАСС. Отмечается, что нападавшие были уничтожены.

«Сегодня около 10 часов двое неизвестных, вооружённых ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнём нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа», — заявили в ведомстве.

Как уточнил источник в правоохранительных органах СКФО, у одного из нападавших была взрывчатка.