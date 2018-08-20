Mash: В Чечне почти одновременно совершены четыре террористические атаки

В Чечне сегодня совершён ряд нападений боевиков: группы неизвестных попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинском району, взорвать сотрудников ДПС и расстрелять случайных прохожих, сообщает РИА Новости и Telegram-канал Mash.

Двое неизвестных, вооружённых ножами и, предположительно, взрывным устройством, пытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району, ранив двух полицейских. Во время нападения также пострадала случайная прохожая. Ответным огнём один из преступников был убит, другой задержан, добавляет Mash.

Ещё одно нападение на полицейских произошло на въезде в Грозный — террорист бросил взрывное устройство в сотрудников ДПС, однако оно не сработало. После этого преступник на автомобиле начал сбивать полицейских, которые находились на улице. По данным Mash, трое стражей порядка получили тяжёлые травмы, патрульным пришлось открыть огонь на поражение. Нападавший был ликвидирован. По неподтверждённой пока информации, в машине боевика находился маленький ребёнок, которого он мог использовать для прикрытия.

Третье нападение произошло на выезде из города Шали. Боевик-смертник привёл в действие взрывное устройство. Предварительно, никто из полицейских серьёзно не пострадал, погиб лишь террорист. Позже стало известно ещё об одной перестрелке в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева, в результате которой был убит полицейский.