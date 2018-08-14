При обрушении автомобильного моста в Италии погибли десятки человек (ФОТО, ВИДЕО)

В районе города Генуя на северо-западе Италии обрушилась часть моста, по которому проходит автомагистраль А10, в результате чего погибли десятки человек. По словам главы городской службы скорой помощи, погибли те, кто упал с моста, а также люди, оказавшиеся под обломками. Точное число пострадавших пока неизвестно, пишет «Медуза».

Как свидетельствуют фотографии с места ЧП, у моста отсутствует пролёт длиной около сотни метров. Обрушение пролёта произошло во время сильного ветра и непогоды. Автомобильное движение «полностью заблокировано», пишет издание Adnkronos. Десятки машин остались в тоннелях, ведущих к обрушившемуся мосту.

«Колоссальные разрушения. Известно о десятках погибших, упавших с моста и тех, кто оказался под обломками. Пожарные и медицинские работники вытаскивают людей, кто-то уже прибыл в больницы Генуи», — сообщил глава местного управления скорой помощи Франческо Бермано газете Il Fatto Quotidiano, отметив, что под завалами оказались около 20 машин.

A bridge collapsed on #genova motorway. Thoughts and prayers for all the people involved in this horrible tragedy pic.twitter.com/UBmzH1AN8J — serena (@sepanzeri) 14 августа 2018 г.

Железобетонный мост высотой почти 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона. Он был открыт в сентябре 1967 года. На открытии сооружения присутствовал президент Италии Джузеппе Сарагат. Местные власти полагают, что причиной обрушения моста во время грозы могло стать ослабление несущих конструкций.