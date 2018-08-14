Происшествия

При обрушении автомобильного моста в Италии погибли десятки человек (ФОТО, ВИДЕО)

14.08.2018 17:09
При обрушении автомобильного моста в Италии погибли десятки человек (ФОТО, ВИДЕО)

В районе города Генуя на северо-западе Италии обрушилась часть моста, по которому проходит автомагистраль А10, в результате чего погибли десятки человек. По словам главы городской службы скорой помощи, погибли те, кто упал с моста, а также люди, оказавшиеся под обломками. Точное число пострадавших пока неизвестно, пишет «Медуза».

Как свидетельствуют фотографии с места ЧП, у моста отсутствует пролёт длиной около сотни метров. Обрушение пролёта произошло во время сильного ветра и непогоды. Автомобильное движение «полностью заблокировано», пишет издание Adnkronos. Десятки машин остались в тоннелях, ведущих к обрушившемуся мосту.

«Колоссальные разрушения. Известно о десятках погибших, упавших с моста и тех, кто оказался под обломками. Пожарные и медицинские работники вытаскивают людей, кто-то уже прибыл в больницы Генуи», — сообщил глава местного управления скорой помощи Франческо Бермано газете Il Fatto Quotidiano, отметив, что под завалами оказались около 20 машин.

Железобетонный мост высотой почти 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона. Он был открыт в сентябре 1967 года. На открытии сооружения присутствовал президент Италии Джузеппе Сарагат. Местные власти полагают, что причиной обрушения моста во время грозы могло стать ослабление несущих конструкций.

Фото, видео: BBC, twitter
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