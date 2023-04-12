Повестки через «Госуслуги» и запрет на выезд из страны. Госдума приняла закон о цифровизации воинского учёта

Вчера, 11 апреля, Госдума РФ приняла закон о цифровизации воинского учёта, а Совет Федерации на сегодняшнем заседании его одобрил. Среди основных нововведений: изменение порядка и способа получения повесток, появление государственного реестра электронного учёта и ограничение для граждан, которые уклоняются от призыва.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, законными станут электронные повестки, которые будут приходить гражданам в личный кабинет на «Госуслугах». При этом повестка будет считаться вручённой с момента её появления в личном кабинете, независимо от того, ознакомился ли с ней гражданин. Кроме того, законопроект предполагает создание единого реестра воинского учёта, в котором будет собрана вся информация о военнообязанных россиянах. Предоставлять сведения о таких гражданах обяжут работодателей, органы внутренних дел, налоговую службу, суды, Пенсионный фонд, органы региональной власти, медицинские учреждения, ЦИК, вузы и ссузы, а также ряд других организаций.

С момента вручения повестки гражданину запрещается выезд за пределы страны. В случае неявки в военкомат в течение 20 календарных дней по повестке без уважительной причины гражданин будет ограничен в ряде прав. К числу ограничений относятся запрет на регистрацию ИП, недвижимости, на управление транспортным средством и его регистрацию, на получение кредитов и займов. Также закон предусматривает расширение полномочий органов государственной власти регионов, которые «смогут устанавливать дополнительные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата» в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных законодательством субъекта РФ.

Примечательно, что на принятие закона у народных избранников ушло всего два часа, что вызвало возмущение ряда депутатов. Своё недовольство нарушением регламента выразили Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Артём Прокофьев и Нина Останина.

«В истории Государственной Думы ещё не было случая, чтобы мы принимали целый закон после того, как прослушали телевизионное интервью, и за 2 часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона. Это неуважительное отношение к нам — депутатам. Все депутаты Госдумы несут ответственность за этот законопроект, и поэтому, когда наши избиратели спросят нас за содержание каждой статьи законопроекта, я не могу отвечать так же невнятно, как вы, Андрей Валерьевич (Картаполов, глава комитета по обороне. — Прим. ред.), отвечали на наши вопросы сегодня», — заявила депутат Госдумы Нина Останина.

Ранее Андрей Картаполов отметил, что новые правила вручения повесток касаются не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.

Напомним, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны страны Сергей Шойгу заявил о её завершении.