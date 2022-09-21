Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Согласно документу, губернаторам регионов поручено обеспечить призыв по мобилизации. Призыву подлежат состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в ВС и имеет определённые специальности и опыт. Также в России вводятся дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа, увеличиваются объёмы производства ВПК и вооружения.

В документе указываются меры и мероприятия, согласно которым будет проходить призыв, также в нём прописаны льготы и возрастные ограничения. Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, пообещал президент. Также Путин в своём сегодняшнем обращении к россиянам добавил, что право на отсрочку от призыва по мобилизации получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Сразу после выступления президента федеральные каналы показали интервью с министром обороны России Сергеем Шойгу, который уточнил последние данные спецоперации на Украине. Шойгу заявил, что о мобилизации студентов и срочников речи не идёт.

«Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов — у России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%», — отметил Сергей Шойгу.