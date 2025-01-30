«Поспешишь — людей насмешишь». В Нижнем Тагиле лихач попал в занос и врезался в «Газель» (ВИДЕО)

Сегодня утром, 30 января, на улице Индустриальной, рядом с остановкой «Торговая база», произошло небольшое ДТП. Как рассказал АН «Между строк» очевидец произошедшего, водитель иномарки выехал на трамвайные пути, пытаясь обогнать другие автомобили, а затем, пытаясь вернуться в свою полосу, попал в занос и столкнулся с «Газелью».

«Сегодня утром я ехал по улице Индустриальной и стал свидетелем интересного инцидента. Недалеко от заправки “Газпромнефть” Nissan X-Trail выехал на трамвайные пути, чтобы обогнать поток машин. Когда водитель попытался вернуться обратно в свою полосу, его занесло, и он врезался в “Газель”, которая двигалась по правой полосе. После столкновения машину выбросило обратно на трамвайные пути. Поспешишь — людей насмешишь, как говорится», — рассказал АН «Между строк» очевидец ДТП.

О пострадавших в ДТП не сообщается.