После гибели в Нижнем Тагиле семиклассника в результате огнестрельного ранения следователи завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства» после смерти 9 февраля 13-летнего учащегося школы № 71. Об этом АН «Между строк» рассказал замначальника отдела Сергей Соседков. Следователь не стал уточнять, кто проходит главным подозреваемым по делу, но отметил, что у его ведомства есть два месяца, чтобы принять окончательное решение.

Напомним, что тело семиклассника с огнестрельным ранением было обнаружено в коттедже, который строят его родители. Позже отец подростка рассказал СМИ, что выстрел был сделан из обреза охотничьего ружья, который они нашли на участке. На похоронах один из его друзей признался, что незадолго до трагедии Алексей написал ему сообщение, что его «всё достало». Старшая сестра погибшего Елена считает, что брат подвергался нападкам со стороны одноклассников. Ранее сообщалось, что правоохранители отрабатывают несколько версий гибели ребёнка, в их числе неосторожное обращение с оружием и самоубийство.