В Нижнем Тагиле подросток погиб от огнестрельного ранения

9 февраля в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении тела ученика 7-го класса школы № 71 с огнестрельным ранением, рассказал АН «Между строк» начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов. Подростка на территории собственного садового участка нашёл отец.

«Обнаружили ребёнка с нашей школы с огнестрелом, — рассказал "Тагил-ТВ" директор школы № 71 Иван Манучарян. — Я лично выехал вечером в полицию. И дальше мы вместе с работником полиции ездили по домам ребят из класса. Инспектор проводил допрос».

В Следственном комитете сообщение о гибели подростка пока не комментируют.