Полиция Нижнего Тагила разыскивает банду женщин, которые средь бела дня обокрали девушку в торговом центре (ВИДЕО)

Тагильские полицейские разыскивают женщин, возможно, причастных к краже кошелька из рюкзака 20-летней Дарьи Жуковой в ТЦ «Александровский». Преступление произошло 22 февраля, когда тагильчанка выходила из здания торгового центра. Заметив пропажу кошелька, девушка бросилась за подозреваемыми, но не успела догнать их — они уехали в неизвестном направлении на машине. После происшествия Дарья разместила пост в группе «Чёрный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» с просьбой помочь «опознать воровок». К посту она прикрепила видео, на котором она (в синей куртке с пакетом) направляется к выходу из ТЦ в окружении подозреваемых.

«22 февраля в “Александровском пассаже” у меня вытащили кошелёк с деньгами. Спускаясь на эскалаторе со второго этажа на первый, я почувствовала, что к моей сумке-рюкзаку прислонилась женщина. Я обернулась, посмотрела, опустилась на ступеньку, убедилась, что всё на месте. Уже у выхода из ТЦ, при открытии двери, эта же женщина прислонилась ко мне ещё раз, я почувствовала, что рюкзак стал легче. Сняла с плеч его и заметила расстёгнутый замок. Засунув руку в карман, была ужасно шокирована тем, что кошелька не было. Сразу побежала за ними, но, к сожалению, не успела запомнить машину», — написала Дарья Жукова.

Дарья также написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых.

«Заявление поступило 22 февраля в период с 17:30 до 18:30 о том, что в “Пассаже” у девушки похитили денежные средства в сумме 14 тысяч рублей. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. сотрудники полиции изучают камеры видеозаписи», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Одна из пользователей социальных сетей оставила под постом Дарьи Жуковой комментарий о том, что ранее её также обокрали женщины, которые фигурируют на выложенном в сеть видео.