Поклонская обвинила ФБК в нарушении закона после жалобы на декларацию Слуцкого

Глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы Наталья Поклонская заявила, что обратится в правоохранительные органы из-за жалобы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого, пишет РБК.

«Относительно Слуцкого поступили юридические документы, касаемые его недвижимого имущества. В силу закона о защите персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе», — пояснила Поклонская.

По словам Поклонской, она попросит полицию проверить, откуда у ФБК появились данные о незадекларированном гектаре земли, арендованном Слуцким. При этом в расследовании ФБК использованы находящиеся в открытом доступе спутниковые снимки участка Слуцкого и выписка из Росреестра.

Стоит отметить, что самого Леонида Слуцкого за отсутствие участка в предыдущей (за 2016 год) декларации решили не наказывать. Участок указан в новой декларации — за 2017 год.

Напомним, расследование ФБК о Слуцком появилось после того, как три журналистки обвинили депутата в домогательствах. В конце марта в Думе состоялось заседание комиссии по этике, на котором депутаты выслушали корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариду Рустамову и продюсера «Дождя» Дарью Жук, выступивших с обвинениями против Слуцкого. Никаких нарушений в поведении Слуцкого комиссия не нашла.

Основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что обвинения в домогательствах — не единственный формальный повод, который можно использовать для лишения Слуцкого депутатского мандата.