Навальный опубликовал расследование про депутата Слуцкого

Оппозиционер Алексей Навальный 8 марта опубликовал расследование про депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки обвиняют в сексуальных домогательствах.

«Я считаю, что все, кто поддерживает и выгораживает Слуцкого, — ужасны. А сам Слуцкий — не только отвратительный человек, унижающий и оскорбляющий людей своими домогательствами, но и жулик. Невероятно обеспеченный жулик, живущий не по средствам, а также жулик, которому мы вот прямо в этом ролике предъявим железное основание для его немедленной отставки», — анонсировал ролик Навальный.

Команда ФБК проанализировала декларации Леонида Слуцкого, посмотрела документы на дачу депутата на Рублёвском шоссе, а также нашла сведения о штрафах, выписанных предполагаемому автомобилю Слуцкого. Сотрудникам Фонда удалось обнаружить в собственности семьи Слуцкого несколько дорогих автомобилей, суммарная стоимость которых составляет несколько годовых заработков депутата и его жены. Ещё одним интересным фактом стало то, что один из автомобилей, на котором ездит Леонид Слуцкий, получил с июня 2017 года 835 штрафов на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

TJournal перенёс все факты нарушений на карту Москвы.

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Кто именно находился за рулём и на пассажирских сиденьях «Мерседеса», когда фиксировались нарушения ПДД, неизвестно. При этом Навальный опубликовал несколько снимков, на которых видно, что Слуцкий либо сидит в автомобиле с этими номерами, либо выходит из него.

Также в ФБК обнаружили, что Леонид Слуцкий ещё в 2008 году взял в аренду лесной участок на Рублёвке площадью один гектар, но ни разу его не задекларировал. Лесной участок прилегает к даче Слуцкого, он взят в аренду до 2055 года.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального отправил в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений из деклараций депутатов заявление на Слуцкого.

«Это железная причина для увольнения Слуцкого и снятия с него депутатских полномочий», — утверждает Навальный.

Депутата Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Дарья Жук («Дождь»). У Фариды Рустамовой, к которой Слуцкий приставал в собственном кабинете, есть аудиозапись разговора с ним.

Накануне, 8 марта, Леонид Слуцкий попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Ранее он отрицал все обвинения в свой адрес. Коллеги депутата по Госдуме в основном также высказались в его поддержку. Спикер Вячеслав Володин, к примеру, предложил журналисткам «сменить работу, если они считают, что работать в Госдуме опасно».