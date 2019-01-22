Поджигателя храма на Ганиной Яме приговорили к 2 годам условно

Суд Верхней Пышмы приговорил двадцатилетнего Максима Поплавского к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за поджог Царского храма мужского монастыря «Ганина Яма», со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Подсудимый признан виновным в преступлении по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путём поджога»).

Инцидент произошёл 3 октября 2018 года. Поплавский, проходивший реабилитацию в монастыре, зашёл через калитку в помещение кладовой вблизи храма, поджёг зажигалкой ковры и ветошь. Убедившись, что она разгорается, молодой человек вышел на улицу, закрыв за собой двери. Затем он поджёг ветошь в отверстии воздуховода на фасаде самого храма.

На следующий же день мужчина явился в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу с заявлением о пропаже документов, там его задержали.

«При допросе он пояснил, что не только поджёг храм, но и похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотивы устанавливали оперуполномоченные уголовного розыска. Уголовное дело было передано в суд, гособвинителем выступила представитель прокуратуры Ольга Халимова», — сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В результате поджога огонь повредил 155,8 кв. м в здании храма и уничтожил имущество монастыря — кровлю и иконостас. Ущерб составил более 7,62 млн рублей, которые ответчику придётся возместить.