В Верхней Пышме задержан подозреваемый в поджоге храма на Ганиной Яме

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого в поджоге одного из храмов на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть отдела полиции города Среднеуральска 4 октября около 01.45. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ОВД Верхней Пышмы Анатолия Новикова.

Возгорание произошло в здании Царского храма, огнём частично были повреждены иконостас и малый купол храма. Изъятые на месте происшествия вещественные доказательства позволили полицейским выдвинуть версию о поджоге.

После детального опроса возможных свидетелей и очевидцев происшествия, исследования собранных улик оперативники установили личность подозреваемого — им оказался 20-летний житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу.

«Утром того же дня подозреваемый сам явился в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а с целью заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов. Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджёг храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска», — отметил полковник Горелых.

В настоящее время выясняется точная сумма ущерба, причинённого храму.