Происшествия

В монастыре на Ганиной Яме ночью загорелся храм

04.10.2018 09:29
В монастыре на Ганиной Яме ночью загорелся храм

В ночь на  4 октября на Ганиной Яме произошёл пожар, горел храм святых Царственных Страстотерпцев, со ссылкой на пресс-службу МЧС региона пишет Znak.com.

Сообщение о пожаре поступило в 1:25 местного времени. В пресс-службе ведомства рассказали, что огонь охватил здание от подвала до кровли. 

По предварительным данным спасателей, площадь пожара составила 70 квадратных метров.  В тушении были задействованы 65 сотрудников МЧС и 16 пожарных машин. Менее чем через час огонь был локализован.

«Повреждены кровля и церковная утварь на втором этаже здания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели и эксперты.

Фото: 
пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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