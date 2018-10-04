В монастыре на Ганиной Яме ночью загорелся храм

В ночь на 4 октября на Ганиной Яме произошёл пожар, горел храм святых Царственных Страстотерпцев, со ссылкой на пресс-службу МЧС региона пишет Znak.com.

Сообщение о пожаре поступило в 1:25 местного времени. В пресс-службе ведомства рассказали, что огонь охватил здание от подвала до кровли.

По предварительным данным спасателей, площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 65 сотрудников МЧС и 16 пожарных машин. Менее чем через час огонь был локализован.

«Повреждены кровля и церковная утварь на втором этаже здания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели и эксперты.