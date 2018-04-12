Подмосковный суд постановил закрыть свалку под Серпуховом

Арбитражный суд Московской области постановил закрыть полигон твёрдых бытовых отходов «Лесная» под Серпуховом, со ссылкой на главу районной администрации Александра Шестуна пишет РБК.

По словам Шестуна, власти района подали к владельцу свалки — компании «Скайвэй» — иск о закрытии свалки, который был удовлетворён судом. Одной из причин стало многократное превышение квоты на ввоз мусора: вместо положенных 300 т «Лесная» ежегодно принимает 1,2 млн. По мнению главы районной администрации, «это обычная помойка, а не полигон».

Александр Шестун уверен, что суд одобрил решение о закрытии свалки, чтобы снизить количество людей, которые придут на протестный митинг 14 апреля. После этого, отметил глава администрации, решение может быть обжаловано «Скайвэем» и отменено судом второй инстанции. Кроме того, Шестун прокомментировал обыски в серпуховской районной администрации 9 апреля. По его словам, около 20 сотрудников ФСБ в масках изъяли документы, касавшиеся «выделения земли в собственность или аренду, например, для жилищного строительства».

Ситуация вокруг мусорных свалок в Подмосковье обострилась после того, как в начале марта в несколько десятков детей были госпитализированы из-за отравления свалочным газом со свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска. После этого по всему региону начались протестные акции, участники которых потребовали закрыть мусорные полигоны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал привлечь на эти цели 20 млрд рублей.