В Волоколамске за день 68 детей обратились за медицинской помощью 

В Волоколамске 22 марта по меньшей мере 68 детей детей обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия, заявил ТАСС замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук.

По его словам, никто не был госпитализирован. Чаще всего врачи фиксировали проявления аллергической реакции: экземы, дерматиты и крапивницы. Также было 12-13 случаев острых респираторных заболеваний, отметил замминистра.

Напомним, жители Волоколамского района несколько месяцев добиваются закрытия мусорного полигона «Ядрово» из-за сильного запаха. Они провели несколько крупных акций протеста. губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал поручение за три месяца избавиться от вони.

21 марта после очередного выброса газа на полигоне несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, часть из них была госпитализирована. У больницы начался стихийный митинг, когда туда приехали губернатор и глава района, их встретили криками «Убийцы!» и «В отставку!». Глава района попал в потасовку.

Губернатор Воробьёв пообещал вдвое сократить вывоз мусора на полигон. 22 марта на «Ядрово» установили аэрозольные пушки, которые должны помешать распространению запаха при выбросе газа.