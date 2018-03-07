Власти Волоколамска намерены ввести режим ЧС из-за мусорного полигона

Власти Волоколамского района Московской области готовы в ближайшее время ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона «Ядрово», со ссылкой на собственные источники пишут «Ведомости». Решение было принято на совещании в районной администрации вечером 6 марта.

По информации издания, режим ЧС планируется объявить из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора, причиной которого считается неправильная эксплуатация полигона «Ядрово».

По данным собеседников, распоряжение о введении режима ЧС предполагается опубликовать утром 7 марта, однако на сайте администрации района такой документ ещё не размещён. В свою очередь, представитель правительства Московской области опроверг информацию о введении режима ЧС в Волоколамске.

Режим ЧС позволит местным властям в числе прочего начать работы по устранению нарушений на мусорном полигоне, не проводя конкурсов, как того требует законодательство. Кроме того, при режиме ЧС местные власти могут в экстренном порядке получать финансирование из регионального и федерального бюджетов.

Полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. Зимой 2017 года в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы результаты проверки экологической ситуации в городе, проведённой МЧС и Роспотребнадзором, в ходе которой были выявлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) хлора, сероводорода и диоксида азота в воздухе, а также железа в воде. Жители Волоколамска провели несколько акций протеста против нарушения работы полигона «Ядрово». Последняя на настоящий момент такая акция прошла 3 марта. По подсчётам организаторов, в ней приняли участие около пяти тысяч человек.

С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть ещё 11 полигонов, однако работу как минимум двух из них власти решили продлить.